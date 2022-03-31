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3 часа назад

Выявлена высокая частотность психических заболеваний после COVID-19

Мира Маркина

Частотность нейрокогнитивных и психических нарушений среди тех, кто переболел COVID-19 оказалась поразительно высокой. При этом не имеет никакого значения в этом вопросе, как тяжело перенес человек болезнь. Свое исследование на эту тему представили на конференции Американской ассоциации тревожных расстройств и депрессии (ADAA) ученые из Макмастерского университета. Результаты исследования так же опубликованы на медицинском портале Medscape.

Доказано разрушительное влияние COVID-19 на психику
Фото: unsplash.comunsplash.com

Всего в исследовании было задействовано 827 человек, все из них до участия в опросе перенесли COVID-19. Каждый из опрошенных замечал во время болезни стойкие симптомы коронавируса, однако далеко не все тяжело переносили болезнь и нуждались в госпитализации, а только 15.5% участников. Из них:

  • 42.2% пробыли в стационаре меньше недели;
  • 13.3% три недели и больше;
  • 28.9% нуждались в интенсивной терапии.

У 88% участников были обнаружены когнитивные нарушения. Из них:

  • нарушения памяти у 57.4% согласившихся на исследование;
  • трудности с подбором слов при обработке информации – у 46.9%;
  • ощущения тревожности – у 41.7%;
  • депрессия – у 61.4%;
  • посттравматическое стрессовое расстройство – у 40.5% опрошенных.

Все эти нарушения, по словам представителя Макмастерского университета, снижают стрессоустойчивость и довольно заметно ухудшают качество жизни. В связи с этим она призвала врачей не забывать о таких последствиях коронавирусной инфекции при работе с пациентами.

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