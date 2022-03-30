Диетолог назвала самый опасный продукт при коронавирусе

Во время заболевания питание пациента выходит едва ли не на первый план.
kКогда человек болеет коронавирусом, его рацион должен быть легким, не перегруженным. Ослабленный организм не сможет переваривать тяжелую пищу и лишь усугубит состояние человека. От многого в такой непростой период придется отказаться.
Даже среди самых вредных при коронавирусе продуктов есть свои «чемпионы».
По словам диетолога Елены Игнатиковой, сладкие десерты и особенно мороженое должны в такой период исчезнуть из рациона человека.
И дело не в холодовом факторе, а в огромном количестве сахара этого продукта. Именно сахар, считает специалист, будет угнетающе действовать на иммунитет и затруднять выздоровление.