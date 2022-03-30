Диетолог назвала самый опасный продукт при коронавирусе

Во время заболевания питание пациента выходит едва ли не на первый план.

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kКогда человек болеет коронавирусом, его рацион должен быть легким, не перегруженным. Ослабленный организм не сможет переваривать тяжелую пищу и лишь усугубит состояние человека. От многого в такой непростой период придется отказаться.

Даже среди самых вредных при коронавирусе продуктов есть свои «чемпионы».

По словам диетолога Елены Игнатиковой, сладкие десерты и особенно мороженое должны в такой период исчезнуть из рациона человека.