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1 час назад

Диетолог назвала самый опасный продукт при коронавирусе

Inc-NewsInc-Newsиещё 1

Во время заболевания питание пациента выходит едва ли не на первый план.

Диетолог назвала самый опасный продукт при коронавирусе
Фото: Inc-NewsInc-News

kКогда человек болеет коронавирусом, его рацион должен быть легким, не перегруженным. Ослабленный организм не сможет переваривать тяжелую пищу и лишь усугубит состояние человека. От многого в такой непростой период придется отказаться.

Даже среди самых вредных при коронавирусе продуктов есть свои «чемпионы».

По словам диетолога Елены Игнатиковой, сладкие десерты и особенно мороженое должны в такой период исчезнуть из рациона человека.

И дело не в холодовом факторе, а в огромном количестве сахара этого продукта. Именно сахар, считает специалист, будет угнетающе действовать на иммунитет и затруднять выздоровление.

Коронавирус,
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