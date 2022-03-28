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4 часа назад

Терапевт рассказала об анализах, которые необходимо сдать после COVID-19

СОВАСОВА

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие анализы необходимо сдать после коронавируса. Об интервью со специалистом сообщает RT.

Терапевт рассказала об анализах, которые необходимо сдать после COVID
Фото: СОВАСОВА

Терапевт Людмила Лапа перечислила анализы, которые должен сдать каждый человек, перенесший коронавирусную инфекцию:

- Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, С-реактивный белок (СРБ), D-димер.

По словам специалиста, если у пациента были предпосылки к развитию панкреатита, сахарного диабета, метаболического синдрома, то важно проверить уровень глюкозы. Чтобы контролировать и, соответственно, принимать меры для восстановления организма после COVID-19.

Людмила Лапа также рекомендовала через три-шесть месяцев после перенесённого заболевания обязательно пройти диспансеризацию.

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