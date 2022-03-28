Терапевт рассказала об анализах, которые необходимо сдать после COVID

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие анализы необходимо сдать после коронавируса. Об интервью со специалистом сообщает RT.
Терапевт Людмила Лапа перечислила анализы, которые должен сдать каждый человек, перенесший коронавирусную инфекцию:
- Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, С-реактивный белок (СРБ), D-димер.
По словам специалиста, если у пациента были предпосылки к развитию панкреатита, сахарного диабета, метаболического синдрома, то важно проверить уровень глюкозы. Чтобы контролировать и, соответственно, принимать меры для восстановления организма после COVID-19.
Людмила Лапа также рекомендовала через три-шесть месяцев после перенесённого заболевания обязательно пройти диспансеризацию.