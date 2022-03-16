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3 часа назад

Вирусолог Альштейн оценил вероятность новой волны COVID-19

Мира Маркина

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи – Анатолий Альтштейн – оценил вероятность появления новой волны стелс-омикрона в беседе с «Лентой.ру».

Вирусолог оценил вероятность новой волны COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт считает, что контагиозный стелс-омикрон (BA.2), вероятнее всего, не приведет к значительному подъему заболеваемости и смертности. Тем не менее, есть нюанс.

«Никто до конца на 100% предсказать не может. Но, я думаю, сейчас ситуация такая, когда новая большая волна вряд ли вероятна. Этот вирус все-таки иммунологически достаточно близок к омикрону, по сути это его вариант», — объяснил вирусолог.

Анатолий Альштейн подчеркнул, что омикрон изначально отличался невысокой смертностью, в отличие от штамма дельта. А его вариант BA.2 имеет еще меньшие показатели.

«Летальность стелс-омикрона характерна для последних месяцев эпидемии, она идет где-то на уровне 0,5%, то есть в несколько раз меньше, чем была в тот период, когда царила дельта. В общем, я не думаю, что будет мощная волна, но подъем заболеваемости можно ожидать», — оценил ситуацию эксперт.

Инфицированные стелс-омикроном в большинстве своем отмечают, что течение болезни происходит легче. Ранее мы рассказывали, какую схему лечения рекомендуют врачи, если пациент подхватил этот штамм.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,
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