Вирусолог оценил вероятность новой волны COVID-19

«Летальность стелс-омикрона характерна для последних месяцев эпидемии, она идет где-то на уровне 0,5%, то есть в несколько раз меньше, чем была в тот период, когда царила дельта. В общем, я не думаю, что будет мощная волна, но подъем заболеваемости можно ожидать», — оценил ситуацию эксперт.