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2 часа назад

Эксперт не исключила полное исчезновение дельта-штамма COVID-19

Стелла Шмель

Полное исчезновение дельта-штамма коронавируса нельзя исключать. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Ее слова приводит ТАСС.

Эксперт не исключила полное исчезновение дельта-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Теоретически такое возможно. Мы уже наблюдали такое развитие событий на примере вытеснения всех предыдущих подлиний коронавируса SARS-CoV-2 геновариантом дельта".

Анна Черкашина подчеркнула, что в Роспотребнадзоре постоянно занимаются мониторингом ситуации. По состоянию на 1 марта доля омикрон-штамма среди выявляемых случаев заражения превысила 95%, в то время как на дельта-штамм приходится чуть более 4%.

Ранее мы писали, что врач заявил об опасности бани при коронавирусе.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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