Эксперт не исключила полное исчезновение дельта-штамма

Полное исчезновение дельта-штамма коронавируса нельзя исключать. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина . Ее слова приводит ТАСС .

"Теоретически такое возможно. Мы уже наблюдали такое развитие событий на примере вытеснения всех предыдущих подлиний коронавируса SARS-CoV-2 геновариантом дельта".

Анна Черкашина подчеркнула, что в Роспотребнадзоре постоянно занимаются мониторингом ситуации. По состоянию на 1 марта доля омикрон-штамма среди выявляемых случаев заражения превысила 95%, в то время как на дельта-штамм приходится чуть более 4%.