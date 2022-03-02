Врач назвал уровень коллективного иммунитета россиян

Доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов оценил уровень коллективного иммунитета россиян от коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Уммунолог уверен, что уровень коллективного иммунитета может быть выше на 10 процентов, так как многие заболевшие переносят коронавирус бессимптомно и не обращаются к врачу. Его выводы подтверждают анализы на антитела.

«Я думаю, иммунная прослойка больше, чем в официальных документах. Я смотрю по пациентам, которые приходят на прием. Каждый восьмой или десятый говорит, что переболел коронавирусом бессимптомно, лечился дома»

Костинов добавил, что до конца пандемии коллективный иммунитет нужно будет поддерживать на высоком уровне, так как он влияют на стратегию борьбы с заболеванием.