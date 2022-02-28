Невролог назвала способ восстановить обоняние после COVID-19

По словам медика, если обоняние не восстановилось более чем через два месяца после болезни, необходимы медикаментозные способы: стимулирование ацетилхолиновой передачи или транслингвальная нейростимуляция. Обычно к ним прибегают при других поражениях центральной нервной системы. Для ускорения процесса регенерации обоняния включаются импульсы.