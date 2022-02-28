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2 часа назад

Невролог назвала способ восстановить обоняние после COVID-19

Анна Шутова

Врач-невролог, член Европейской академии неврологии Галина Чудинская рассказала, как восстановить обоняние после коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru".

По словам медика, если обоняние не восстановилось более чем через два месяца после болезни, необходимы медикаментозные способы: стимулирование ацетилхолиновой передачи или транслингвальная нейростимуляция. Обычно к ним прибегают при других поражениях центральной нервной системы. Для ускорения процесса регенерации обоняния включаются импульсы.

Врач призвала не переживать из-за отсутствия обоняния и записаться на прием к специалисту:

"Передовые технологии и программы реабилитации после коронавирусной инфекции, разработанные специалистами медицинских центров, помогут вернуть любимые ароматы и вкусы. Не откладывайте – запишитесь на консультацию".

Ранее ученые назвали предвещающий инсульт тип головной боли.

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