Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
25 февраля

Врач назвал способ восстановить память после COVID-19

Даша Краснова

Врач Сергей Агапкин назвал способы помочь восстановлению памяти после коронавируса. В эфире программы «О самом главном» он перечислил несколько действенных методов.

Врач назвал способ восстановить память после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Гостья студии рассказала, что переболела коронавирусом в тяжелой форме, после чего у нее появились проблемы с памятью. Агапкин объямнил, что проблема не решится сама по себе.

«Необходимо больше отдыхать, хорошо питаться, чаще бывать на свежем воздухе, обязательно нормально спать. И тогда процесс восстановления [памяти] будет идти быстрее», — отметил Агапкин. Ведущий уточнил, что, если человек в целом чувствует себя хорошо, однако замечает за собой забывчивость, можно использовать разные методики тренировки памяти. Одним из таких методов он назвал заучивание стихотворений и их декламацию.

Агапкин также добавил, что в некоторых случаях врач может посоветовать специальные средства для улучшения работы мозга.

Ранее мы рассказывали, что вирусологи обнаружили особый иммунитет к коронавирусу у части россиян.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители