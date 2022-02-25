Врач назвал способ восстановить память после COVID-19

Врач Сергей Агапкин назвал способы помочь восстановлению памяти после коронавируса. В эфире программы «О самом главном» он перечислил несколько действенных методов.
Гостья студии рассказала, что переболела коронавирусом в тяжелой форме, после чего у нее появились проблемы с памятью. Агапкин объямнил, что проблема не решится сама по себе.
«Необходимо больше отдыхать, хорошо питаться, чаще бывать на свежем воздухе, обязательно нормально спать. И тогда процесс восстановления [памяти] будет идти быстрее», — отметил Агапкин. Ведущий уточнил, что, если человек в целом чувствует себя хорошо, однако замечает за собой забывчивость, можно использовать разные методики тренировки памяти. Одним из таких методов он назвал заучивание стихотворений и их декламацию.
Агапкин также добавил, что в некоторых случаях врач может посоветовать специальные средства для улучшения работы мозга.
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