Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в России

Сегодня состоялось заседание координационного совета при Правительстве по борьбе с COVID-19. В ходе своего выступления глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала несколько важных заявлений.
«Наступающий отпускной период также требует, чтобы люди были защищены от новой коронавирусной инфекции, чтобы у них был хороший иммунитет, дабы в течение своего отпуска не встретиться с проблемами, связанными со здоровьем», — подчеркнула Анна Попова.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как изменили систему постановки диагноза COVID-19.