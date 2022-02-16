Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в России

«Наступающий отпускной период также требует, чтобы люди были защищены от новой коронавирусной инфекции, чтобы у них был хороший иммунитет, дабы в течение своего отпуска не встретиться с проблемами, связанными со здоровьем», — подчеркнула Анна Попова.