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1 час назад

Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в России

Мира Маркина

Сегодня состоялось заседание координационного совета при Правительстве по борьбе с COVID-19. В ходе своего выступления глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала несколько важных заявлений.

  • Сохранение всех противоэпидемических мероприятий в России необходимо, поскольку они показывают свою эффективность. Поэтому общий уровень инфицирования вирусом не достигает таких цифр, как в других странах.
  • Тем не менее, эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Подъем заболеваемости наблюдается в течение пяти недель. Однако спикер оптимистично подчеркнула, что вторую неделю отмечается замедление темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусом.
  • Глава Роспотребнадзора призвала россиян не игнорировать вакцинацию. Свое заявление Анна Юрьевна аргументировала скорым наступлением периода отпусков у взрослых и каникул у школьников.

«Наступающий отпускной период также требует, чтобы люди были защищены от новой коронавирусной инфекции, чтобы у них был хороший иммунитет, дабы в течение своего отпуска не встретиться с проблемами, связанными со здоровьем», — подчеркнула Анна Попова.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как изменили систему постановки диагноза COVID-19.

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