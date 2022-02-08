Почему в Европе отменяют карантин и смягчают ограничения

В Европе отмечены рекордные показатели инфицирования коронавирусом, при этом власти некоторых стран начали отказываться от ограничений. "Рамблер" выяснил, почему это происходит.

С распространением нового штамма коронавируса показатель заболеваний вырос в четыре раза. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к марту новым штаммом коронавируса заразятся 60 процентов населения европейского континента.

В этот момент власти Великобритании отказались от всех ограничительных мер, следом решение приняли в Дании. Позже Франция, Австрия и Нидерланды решили отказываться от санитарных мер, но делают это постепенно. Например, люди могут перестать носить маски на улицах и концертах, но для людей без прививки запреты стали жестче.

Неожиданное смягчение ограничительных мер власти объяснили тем, что тяжелые случаи течения коронавируса при омикроне случаются реже, чем при заражении другими разновидностями коронавируса. При этом остановить распространение более заразного штамма не выйдет, придется его просто пережить.

Снизить количество заражений наиболее опасной дельтой помогла активная кампания по вакцинации населения. В Европе от 60 до 70% населения уже сделали прививку и даже перенесли бустер.

Статистика заболевших Британии показала, что уровень смертности от COVID-19 среди тех, кто получил две дозы вакцины, составила всего 26,2 на 100 тысяч жителей, что в 32 раза меньше. То есть, чем выше уровень вакцинации в стране, тем меньше растет доля умерших.

К тому же, сами жители активно протестовали против жестких мер, которые отражались на бизнесе и доходах европейцев. С 1 февраля также при въезде в страны ЕС ключевым становится иммунный статус путешественника. Важно быть привитым, международной вакциной.