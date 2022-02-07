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37 минут назад

Назван повышающий в девять раз риск смерти от COVID-19 фактор

Мира Маркина

Израильские ученые выяснили, что недостаток витамина D в организме повышает риск тяжелого течения и смерти от COVID-19. Об этом сообщает Times of Israel.

Назван повышающий в девять раз риск смерти от COVID-19 фактор
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи считают, что витамины не могут заменить вакцины, но помогают избежать худших последствий коронавируса.

"Мы увидели поразительную разницу в шансах стать тяжелым пациентом, когда у вас есть нехватка витамина D и когда у вас ее нет", — сказал доктор Амиэль Дрор.

В исследовании рассматривались данные до омикрона, однако, по словам ученого, они актуальны и для этого штамма. Витамин D повышает иммунитет, а это усиливает защиту организма от вирусных патогенов, которые атакуют его через дыхательную систему.

Согласно данным научного исследования, 26 процентов госпитализированных пациентов с дефицитом витамина D умерли от коронавируса. Среди тех, у кого не было нехватки этого элемента, доля летальных исходов составила три процента.

Кроме того, оказалось, что нехватка витамина D в 14 раз повышает риск тяжелого и критического состояния у пациентов с коронавирусом.

Ранее биолог заявил, что при COVID-19 организм стареет на 10 лет.

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