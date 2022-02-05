«Против вакцины только наши», — честный рассказ россиянки

Елена, живущая с семьей в Австралии, второй раз становится героиней нашего материала. Первый раз она рассказывала о беременности и родах в этой стране. В ноябре прошлого года Лена стала мамой во второй раз — последние месяцы беременности пришлись на жесткий локдаун. Специально для Passion она поделилась, как страна переживала изоляцию, чем Австралия живет сейчас и почему только наши соотечественники сомневаются в эффективности вакцин.

В каждом штате свои ограничения

Видео дня

На данный момент практически все ограничения в Австралии, связанные с пандемией, сняты. Тут нужно пояснить, что в стране шесть штатов и в каждом действуют свои законы. Они плюс-минус одинаковые, но все же есть различия. Например, когда в первую волну был жесткий локдаун, Сидней, наш соседний штат, сидел закрытым, а мы в соседней Канберре свободно передвигались. Или в Мельбурне все сидели по домам, а в остальных регионах ограничений не было. За два года в разных штатах вводились разные ограничения — все зависело от конкретной ситуации с ковидом. У нас в Канберре после самой первой вспышки вируса в феврале-марте 2020 года сразу же ввели ограничения, закрыли границы. За 3-4 месяца мы пришли к тому, что снизили статистику заражений до нуля. Мы жили полтора года без случаев заболеваний коронавирусом. Да, мы не могли выехать за границу, но зато никто не болел.

Так продолжалось до августа прошлого года, пока не обнаружили новый штамм «дельта», который сразу показал высокую смертность. Когда в Австралии поняли всю серьезность ситуации, практически вся страна закрылась на локдаун — нельзя было передвигаться даже между штатами. Мы жили в режиме изоляции с августа по конец октября. Были даже ограничения на время, которое ты мог проводить на улице. Но австралийцы — граждане сознательные, законопослушные, сказали сидеть дома, значит нужно сидеть.

Я на тот момент была на последних месяцах беременности, ушла в декретный отпуск, и мне было несколько легче переживать это время, так как не нужно было работать из дома.

@elena_dewet

Страна вакцинировалась в рекордно короткие сроки

Правительство пропагандировало прививки, как только появилась вакцина, обещая, что всеобщая вакцинация, выработка коллективного иммунитета позволит снять ограничения, открыть границы. В общем, так и произошло. Австралия вакцинировалась в невероятно сжатые сроки. Буквально за два месяца привили всю страну, я говорю о населении старше 12 лет. Привиты все, за исключением единиц. Отношение людей к вакцине самое что ни на есть положительное, никто не ставит под сомнение ее эффективность.

На данный момент пошла волна нового штамма «омикрон» — многие болеют, но в легкой форме. Вирус заразный, но умерло только 26 человек. Среди них люди пожилые, с хроническими заболеваниями.

Все работает, все открыто. Единственное, куда бы ты ни зашел, должен отсканировать специальный qr-код на входе. Если станет известно о заболевшем человеке, который посещал это же место, тебя тут же известят об этом. Например, если заболел кто-то из посетителей супермаркета. Тогда всем остальным покупателям пришлют памятку, как действовать. Маски в общественных местах, помещениях по-прежнему носят, да. В остальном никаких неудобств.

@elena_dewet

Обратная сторона локдауна

В прошлом году, когда многие австралийские штаты закрылись на локдаун, в других странах показывали выдернутые из контекста кадры, где якобы ущемляются права австралийцев, которым запрещают передвигаться. А тех, кто нарушает правила, будто чуть ли не бьют палками. Были такие сюжеты на американском телевидении, на европейском и российском. Я хочу сказать, что австралийцы сидели в локдауне сознательно и добровольно. Заботясь о себе и окружающих. И эта тактика дала результаты. Как я говорила, с начала пандемии в Канберре потеряны всего 26 жизней. И все это благодаря совместным усилиям всех жителей!

Обратная сторона медали: во время самоизоляции у ряда людей пошатнулось психическое здоровье. Сидеть месяцами дома — непросто, ясное дело. Правительство выделяло деньги, чтобы поддержать людей с помощью психологов, каких-то мероприятий онлайн, но особого результата это не дало, изоляция — это морально тяжело.

Мы лично не болели, среди наших знакомых тоже практически никто не болел. У сына в садике был случай заражения — на неделю сад закрыли. Тесты на ковид делают повсюду, есть мобильные пункты. Сейчас с невероятной скоростью закупаются мгновенные тесты на ковид — их можно делать дома, и результаты везде принимаются.

Добавлю, что в стране прививаться никого не заставляли. Обязаны были сделать это только медицинские работники, учителя, воспитатели и работники домов престарелых. Для всех остальных — дело добровольное. Но опасений и возражений никто не высказывал. Дебаты на эту тему можно встретить лишь на русскоязычных форумах. Против прививок выступают только наши соотечественники, русскоязычные. Не все, но многие. В Австралии необходимость прививок под сомнение вообще никто не ставит. Почему у наших людей такое недоверие к этой теме? Думаю, в ментальности нашей заложено не доверять правительству — ни российскому, ни какому-либо другому.

@elena_dewet

Было страшно заболеть непривитой

А вот одобрение страной «Спутника V» вызвало у русскоязычного население радость и одобрение, конечно. Лично я бы не хотела оказаться сейчас где-то еще, кроме Австралии — только здесь я чувствую себя в безопасности. Но представьте, мы, по сути, отрезаны от остального мира, многие уже два года не видели родных, не бывали на родине. А теперь к нам и другим жителям могут прилететь родственники.