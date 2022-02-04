Что известно о жестком симптоме омикрона у детей

Шведский врач описал еще один жесткий симптом омикрона у детей. Педиатр Университетской больницы Оребро (Швеция), профессор кафедры эпидемиологиии и биостатистики Каролинского института Йонас Людвигссон отметил, что у детей возникают судорожные припадки.

Врач сообщил, что за вторую неделю января больница Оребро приняла 12 детей с ковидом. В это время в Швеции в 98% случаев заражения ковидом выявлялся штамм омикрон. При этом только у двоих из 12 ковид был обнаружен случайно при плановом тестировании после госпитализации.

Судороги были у четверых из десяти детей, у которых ковид протекал с яркими симптомами. В своей публикации Йонас Людвигссон описал три случая, так как родители четвертого ребенка не дали согласия. Трое оставшихся — мальчики в возрасте 3 месяцев, 21 месяца и 14 лет. У них не было других патологий и судорожных припадков в анамнезе.

У трехмесячного младенца в течение двух дней до приступа была лихорадка, в момент приступа температура снизилась. Судороги продолжительностью 1-3 минуты возникали в течение 12 часов. У второго ребенка возник эпилептический статус, приступ длился 15-20 минут. Третий — подросток — был привит за два месяца до болезни. Он получил одну дозу вакцины "Файзер". В больницу подросток поступил с выраженными респираторными симптомами, но отрицательным тестом, при этом у всех троих членов его семьи ПЦР-тесты подтвердили ковид. У него судороги длились 15-30 секунд, а после их завершения поведение стало довольно агрессивным, отцу пришлось удерживать его.