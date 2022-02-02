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6 часов назад

Ученые нашли способ «регенерировать» обоняние после COVID-19

Ученым удалось найти способ восстановить обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции. Помочь в этом может лазерная терапия, сообщают «Известия».

Найден способ «регенерировать» обоняние после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты отметили, что отсутствие чувствительности к запахам является распространенным симптомом COVID-19, который, как правило, проходит за несколько недель. В ряде случаев аносмия может оставаться у человека на более длительный срок. Американские ученые из Техасского университета считают, что это может быть связано с повреждением обонятельного эпителия — слизистой носа. Регенерация клеток, по их мнению, должно помочь в подобных случаях.

Бразильские исследователи предположили, что фотобиомодуляционная терапия, основанная на использование лазеров, светодиодов и широкополосного света, поможет восстановить обоняние. У каждого из участников их эксперимента было отмечено улучшение потери обоняния.

Заведующая кафедрой оториноларингологии им. академика РАН И.Б.Солдатова Самарского государственного медицинского университета Татьяна Владимирова, в свою очередь, считает, что фототерапия для лечения аносмии является оправданной, однако призвала применять ее в комплексе с другими методами.

Ранее были названы главные симптомы разновидности омикрон-штамма коронавируса BA.2, известной также как «стелс-омикрон». Признаки «скрытого омикрона» схожи с симптомами изначального штамма, однако есть и отличительные черты. Так, при «стелс-омикроне» наблюдаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

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