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1 час назад

«У многих пропадает голос»: врач назвал новые симптомы омикрона

Кардиохирург, кандидат медицинских наук Алексей Федоров на своей странице в Facebook рассказал о всплеске заболеваемости COVID-19, чем омикрон-штамм отличается от других вариантов коронавируса и какие симптомы чаще всего встречаются у пациентов. Подробнее — в материале "Рамблера".

«У многих пропадает голос»: врач назвал новые симптомы омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самое значимое отличие омикрон-шторма от начала предыдущих волн - большое количество повторно заболевших. Те, кто болел в 2020-2021 вновь получают клинику и положительный ПЦР. До Нового года это было скорее исключением из правил", — написал медик.

По словам врача, сейчас болеет большое количество медицинских сотрудников. У многих зараженных омикрон-штаммом заболевание протекает как "привычный грипп". Новый вариант коронавируса вызывает пневмонию, но "значительно реже своих прародителей".

"Пневмонии есть, но трудно дифференцировать, что это - уже омикрон или остатки дельты. В целом протекает как грипп", — ответил врач на один из вопросов в комментариях.

Среди симптомов — боль в горле и головные боли, а также проблемы с ЖКТ:

"К симптомам могу добавить кишечные, у многих боли, метеоризм, диарея. Свечки в первый день до 39,5. В остальном все так. Ну и у определенной части заболевших 37,5 не выше и легкая слабость/насморк. Еще голос у многих пропадает".

По мнению Алексея Федорова, с высокой заразность омикрон-штамма закрывать границы и отменять рейсы нет смысла, так как он все равно проникнет во все страны.

Коронавирус,Алексей Федоров,
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