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58 минут назад

В России врач рекомендовал пациентам с COVID-19 не мыться неделю и есть кабачки

Врач-терапевт в Хакасии предлагал заразившимся COVID-19 пациентам не мыться неделю и есть кабачки. Историю о российском медике опубликовал Telegram-канал издания «Подъем».

Врач рекомендовал пациентам с COVID-19 не мыться и есть кабачки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из жителей Хакасии рассказал, что врач посоветовал ему для лечения заваривать листья смородины. Кроме того, медик уверял, что против коронавируса эффективна «мертвая вода». Данное средство он выдал мужчине для проведения ингаляций.

Другой пациент терапевта рассказал, что ему медик рекомендовал сбивать высокую температуру «магнитотерапией». Врач описал, как это сделать. По его словам, нужно припаять к магниту крышки от банок, нагреть и водить этим гибридом по носу.

В республиканском министерстве здравоохранения подтвердили, что знают о странных рекомендациях терапевта. С мужчиной уже провели беседу. Пациентов же попросили обращаться по вопросам выдачи подобных «лекарств» к заведующему отделения.

Ранее депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев рассказал, как пронес в красную зону к сестре бывшей супруги самогон, сало и чеснок и напоил пациентов.

Коронавирус,Николай Карцев,Минздрав РФ,КПРФ,
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