Названа самая уязвимая к коронавирусу группа детей

Новый штамм коронавируса омикрон особенно опасен для детей в возрасте от двух до пяти лет. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ» Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от 2 до 5 лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов», — рассказал врач.

Он отметил, что впервые у детей стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. При этом у каждого третьего ребенка наблюдается диарея.

Горелов добавил, что, согласно зарубежным исследованиям, перенесенный во время беременности коронавирус может сказаться на развитии будущего ребенка. У него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития.

«Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — отметил врач.

Он также подчеркнул, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые могут тяжело переносить коронавирус в силу возраста и сопутствующих заболеваний.