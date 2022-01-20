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9 часов назад

Названа самая уязвимая к коронавирусу группа детей

Новый штамм коронавируса омикрон особенно опасен для детей в возрасте от двух до пяти лет. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

Названа самая уязвимая к коронавирусу группа детей
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от 2 до 5 лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов», — рассказал врач.

Он отметил, что впервые у детей стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. При этом у каждого третьего ребенка наблюдается диарея.

Горелов добавил, что, согласно зарубежным исследованиям, перенесенный во время беременности коронавирус может сказаться на развитии будущего ребенка. У него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития.

«Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — отметил врач.

Он также подчеркнул, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые могут тяжело переносить коронавирус в силу возраста и сопутствующих заболеваний.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн объяснил, почему омикрон-штамм тяжелее протекает у детей. По словам врача, он этот вариант более заразный и лучше размножается в верхних дыхательных путях. Альтштейн добавил, что тяжелое течение у этого штамма встречается редко.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,
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