"Придется переболеть всем": что творится в реанимациях США

Врач Евгений Пинелис, живущий и работающий в одной из больниц Нью-Йорка, рассказал о том, какая ситуация обстоит в больницах США во время эпидемии омикрона. Он отметил большое количество тяжелых пациентов в реанимации, но добавил, что пока непонятно, заражены ли они только омикронном или он был смешан с дельтой. "Рамблер" приводит его текст с прогнозом о том, какой будет пандемия дальше.

Прежде всего он отметил большое количество пациентов, прибывающих в больницу. Он отметил, что тех, кто приезжает к ним без коронавируса, практически нет. То есть очень много людей приходят уже зараженные.

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“Количество пациентов умопомрачительное. Омикрон, конечно, более мягкий вариант, чем Дельта. Если бы все эти пациенты ухудшались с вероятностью предыдущих вариантов у нас бы уже не было нековидного здравоохранения. Но мягче совсем не значит мягкий. Проблем предостаточно”

Он рассказал о том, что в больницах не хватает медицинского персонала из-за того, что врачи и медсестры тоже болеют. Медсестра смотрит одновременно за 25-30 пациентами, притом, что по протоколу должна работать с 6-8 людьми. То есть сейчас врачи работают в пять раз больше, чем в спокойные времена. Из этого можно сделать вывод о том, что существует большая вероятность совершить ошибку при лечении. На это может повлиять усталость и человеческий фактор.

Как отмечает Пинелис, многим пациентам везет, потому что они оказываются в больнице во время критических состояний. Если бы приступы случались у них дома, то шансы выжить были бы гораздо меньше. При этом, коронавирус уже не просматривается через легкие - рентген может быть чистым, симптомы тоже не обнаруживаются. В качестве примера он привел мужчину, который прибыл в больницу с сатурацией в 85, но при этом нормально разговаривал и не жаловался на одышку.

“Команда, на которую был записан пациент приняла за день человек двадцать и старший ее с трудом вспомнил, кто этот пациент. Несколько часов назад, когда его в последний раз проверили, он был в порядке”

Медик из Нью-Йорка, где ситуация с распространением омикрон-штамма оказалась довольно сложной, еще раз подчеркнул, что новой мутацией переболеет большинство людей. При этом Пинелис отмечает, что в большинстве случаев люди переносят его легко, но нет никакой гарантии, что это будет именно так. Также он предупредил о коллапсе в системе здравоохранения.

“Вероятно, что омикроном придется переболеть почти всем. Почти все перенесут его легко, но гарантии нет никакой. Я не призываю к изоляции, это просто предупреждение. Любое столкновение с системой здравоохранения сейчас запредельно повышает вероятность медицинских ошибок. Не хватает персонала. Оборудование и лекарства пока есть, но и нынешний завал только начался”

Он также поспешил огорчить всех, кто думает, что омикрон поможет быстро завершить пандемию. Врач сравнил это с игрой на фортепиано на концерте в летнем лагере, когда все уже надеются уйти на дискотеку, а последний номер с фортепиано все пытается дать финальный аккорд. Каждый раз на него смотрят с надеждой, что все заканчивается, но тут музыкант продолжает играть. Такой же будет завершение пандемии, если в ней будет участвовать омикрон.