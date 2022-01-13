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3 часа назад

Названо снижающее заражаемость свойство коронавируса

Частицы вируса SARS-CoV-2 теряют 90 процентов своей способности заражать клетки организма человека в течение 20 минут после того, как попадают в воздух из легких. Снижающее заражаемость свойство коронавируса назвали ученые из Бристольского университета, сообщает The Guardian.

Названо снижающее заражаемость свойство коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам профессора Джонатана Рида, возглавляющего группу исследователей, сделанные его командой выводы подтверждают, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции — основной способ снизить вероятность заражения коронавирусом. Кроме того, важна хорошая вентиляция, но ее роль может быть меньше, чем считалось ранее.

Специалисты проводили эксперименты с тремя штаммами коронавируса и не нашли каких-либо существенных различий. В число изучаемых штаммов не входил омикрон-вариант — команда Рида планирует приступить к работе с ним в ближайшее время.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин оценил опасность дельтакрона. По его словам, ученые не доказали, что из-за какого-то изменения в геноме дельтакрон может обходить иммунитет.

Коронавирус,Владимир Гущин,The Guardian,
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