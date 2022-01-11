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50 минут назад

Врач заявил о возможности отложенной смерти после COVID-19

Академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов заявил, что после перенесенного коронавируса в сердечно-сосудистой системе может остаться воспалительный процесс, который может привести к "отложенному" смертельному исходу. кардиолога цитирует Telegram-канал Shot.

Врач заявил о возможности отложенной смерти после COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это может произойти даже по истечении какого-то времени после выписки из стационара. При этом речь идет не только об осложнениях, например, инфаркте миокарда, но даже и о смертельных исходах",

— описал последствия болезни врач.

Бойцов также отметил, что люди с заболеванием сердца и сосудов представляют категорию особого риска, им следует вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Но перед процедурой следует проконсультироваться со специалистом.

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Коронавирус,Сергей Бойцов,Минздрав РФ,РАН,
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