Чем опасно легкая форма COVID-19

Ученые выяснили, что коронавирусная инфекция, перенесенная даже в легкой форме, может привести к серьезным последствиям. Об этом «Медик Форум».

«Долгосрочные последствия могут возникнуть не только при тяжелых формах заболевания COVID-19, это также касается среднетяжелых и легких форм»,

— подчеркнули специалисты.

Специалисты провели исследование. Они определили возможные побочные эффекты, среди которых уменьшение объема легких, ухудшение сопротивления дыхательных путей, возникновение проблем с работой сердца, тромбоз в венах ног, утолщение коры головного мозга, ухудшение почечных функций, а также нейрокогнитивные нарушения.