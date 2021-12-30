Где опасно встречать Новый год в пандемию

Врачи и власти призывают граждан в период пандемии соблюдать противоэпидемиологические меры и по возможности не посещать места массового скопления людей. Однако россияне редко планируют оставаться в четырех стенах в праздничную ночь. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила, где лучше не стоит встречать Новый год, чтобы не навредить здоровью.

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Как отметила эксперт в разговоре с Ura.ru, необходимо отказаться от посещения закрытых помещений, где одновременно находится много людей.

Специалист заявила, что а праздничные дни число заболевших будет меньше, поскольку сократится доля поездок в общественном транспорте и посещения мест массового скопления людей.