Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Где опасно встречать Новый год в пандемию

Врачи и власти призывают граждан в период пандемии соблюдать противоэпидемиологические меры и по возможности не посещать места массового скопления людей. Однако россияне редко планируют оставаться в четырех стенах в праздничную ночь. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила, где лучше не стоит встречать Новый год, чтобы не навредить здоровью.

Где опасно встречать Новый год в пандемию
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как отметила эксперт в разговоре с Ura.ru, необходимо отказаться от посещения закрытых помещений, где одновременно находится много людей.

Специалист заявила, что а праздничные дни число заболевших будет меньше, поскольку сократится доля поездок в общественном транспорте и посещения мест массового скопления людей.

Инфекционист Николай Малышев добавил, что лучше всего, чтобы участники празднования имели при себе QR-коды, подтверждающие вакцинацию против заболевания или статус переболевшего.

Коронавирус,Ирина Ярцева,Николай Малышев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители