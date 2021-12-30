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8 часов назад

Ученые объяснили опасность коронавируса для почек

Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах рассказали о влиянии коронавируса на почки.

Ученые объяснили опасность коронавируса для почек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученые заявили, что коронавирусная инфекция, попадая в почки, провоцирует появление рубцов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Steam Cell.

Специалисты вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их коронавирусом. Попав в искусственную почку, патоген вызвал рубцевание. Результаты исследования могут объяснить снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тысяч зараженных в США.

Ранее "Рамблер" сообщал о пяти способов предотвратить образование камней в почках.

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