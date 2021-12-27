Врач: спорт может быть опасен для переболевших COVID-19

Переболевшим новой коронавирусной инфекцией не советуют заниматься спортом в течение первых двух месяцев после болезни.
Подробнее о причинах такой рекомендации рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Его слова приводит URA.ru.
"Когда восстановление после ковида произошло, даже после легкого течения, особенно молодым людям очень важно пару месяцев не давать нагрузок. У значительного процента людей возникает миокардит, и у старшего возраста — перикардит. Но миокардит связан с воспалением сердечной мышцы. Проблема в том, что оно в покое, когда нет сильной нагрузки, и проходит. А если случится нагрузка, это может дать резкий сбой, например аритмия, остановка сердца",
- отметил врач.
Но легкие физнагрузки, которые пойдут организму на пользу, давать все-таки можно.
"Прогулки на свежем воздухе, легкий бег непродолжительное время, ходьба на лыжах, это нормально. Особенно прогулки очень хороши. Час-два-три, но без переохлаждения. Это очень восстанавливает, но не тяжелые нагрузки".
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