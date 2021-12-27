Врач: спорт может быть опасен для переболевших COVID-19

"Когда восстановление после ковида произошло, даже после легкого течения, особенно молодым людям очень важно пару месяцев не давать нагрузок. У значительного процента людей возникает миокардит, и у старшего возраста — перикардит. Но миокардит связан с воспалением сердечной мышцы. Проблема в том, что оно в покое, когда нет сильной нагрузки, и проходит. А если случится нагрузка, это может дать резкий сбой, например аритмия, остановка сердца",