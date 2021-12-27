Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
4 часа назад

Врач: спорт может быть опасен для переболевших COVID-19

Переболевшим новой коронавирусной инфекцией не советуют заниматься спортом в течение первых двух месяцев после болезни.

Врач: спорт может быть опасен для переболевших COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Подробнее о причинах такой рекомендации рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Его слова приводит URA.ru.

"Когда восстановление после ковида произошло, даже после легкого течения, особенно молодым людям очень важно пару месяцев не давать нагрузок. У значительного процента людей возникает миокардит, и у старшего возраста — перикардит. Но миокардит связан с воспалением сердечной мышцы. Проблема в том, что оно в покое, когда нет сильной нагрузки, и проходит. А если случится нагрузка, это может дать резкий сбой, например аритмия, остановка сердца",

- отметил врач.

Но легкие физнагрузки, которые пойдут организму на пользу, давать все-таки можно.

"Прогулки на свежем воздухе, легкий бег непродолжительное время, ходьба на лыжах, это нормально. Особенно прогулки очень хороши. Час-два-три, но без переохлаждения. Это очень восстанавливает, но не тяжелые нагрузки".

Ранее мы писали, что ученые выяснили, как долго COVID сохраняется в организме.

Коронавирус,Николай Крючков,РИА Ura.ru,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители