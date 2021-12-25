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3 часа назад

Иммунолог: кто может умереть после выздоровления от COVID-19

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал категории россиян, которые находятся в группе риска после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

Иммунолог: кто может умереть после выздоровления от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями",

— заявил медик.

Крючков также добавил, что у таких людей сохраняются симптомы, могут присутствовать нарушения сердечной и мозговой деятельности, а также нарушения в работе нервной системы и психики. И со временем все эти симптомы могут усиливаться:

"В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт".

Эксперт уточнил, что эти случаи не учитываются в статистике смертей от COVID-19, поскольку такие пациенты уже переболели коронавирусом и поправились..

Читайте также о привычках, повышающих риск заражения COVID-19.

Коронавирус,Николай Крючков,РИА Ura.ru,
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