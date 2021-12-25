Иммунолог: кто может умереть после выздоровления от COVID-19

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал категории россиян, которые находятся в группе риска после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями",

— заявил медик.

Крючков также добавил, что у таких людей сохраняются симптомы, могут присутствовать нарушения сердечной и мозговой деятельности, а также нарушения в работе нервной системы и психики. И со временем все эти симптомы могут усиливаться:

"В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт".

Эксперт уточнил, что эти случаи не учитываются в статистике смертей от COVID-19, поскольку такие пациенты уже переболели коронавирусом и поправились..