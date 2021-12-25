В ВОЗ рассказали, что у Санта-Клауса иммунитет к COVID-19

Дети, которые верят в Санта-Клауса, испугались, что он не сможет привезти их желанные подарки из-за ковидных ограничений. Сейчас въехать во многие страны достаточно тяжело, необходимо иметь документы и ПЦР-тест, непонятно, может ли Санта-Клаус выполнить все условия и за одну ночь развести подарки. Всемирная организация здравоохранения поспешила заверить малышей, что в этом году все получат загаданное.

Всемирная организация здравоохранения в своем аккаунте в Twitter написала, что детям не стоит волноваться о том, что Санте могут запретить путешествовать и доставлять подарки из-за коронавируса. У него есть иммунитет, поэтому свою работу он точно выполнит.

Католическое Рождество отмечают в ночь с 24 на 25 декабря. Именно в этот промежуток времени Санта-Клаус развозит подарки по всему миру. Однако малыши начали волноваться, получат ли они загаданное: во многих странах действуют жесткие коронавирусные ограничения. Санта-Клауса могут не пустить, он может заболеть, то есть дети подарки не получат.