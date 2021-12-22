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43 минуты назад

Через сколько после заражения "омикроном" появляются симптомы

Инкубационный период при "омикроне" может быть меньше, чем при заражении другими штаммами. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ученых.

Через сколько после заражения "омикроном" появляются симптомы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инкубационный период при заражении омикрон-штаммом составляет от трех до семи дней. Ученые сделали такой вывод, основываясь на предположении о том, что цель нового штамма — заразить как можно больше людей.

Именно из-за этого распространение болезни происходит гораздо быстрее, поясняют исследователи. При этом, на проявление симптомов также влияют и другие факторы: возраст, наличие хронических заболеваний и прививки.

Из-за мутации штаммов коронавируса, у болезни появляются новые симптомы, включая постковидный синдром. Еще в начале пандемии врачи рассказывали о людях, у которых обоняние не возвращается в течение нескольких месяцев после болезни. Теперь врачи говорят, что это может быть неизлечимым последствием.

Коронавирус,телеканал NBC,
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