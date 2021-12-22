Через сколько после заражения "омикроном" появляются симптомы

Инкубационный период при "омикроне" может быть меньше, чем при заражении другими штаммами. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ученых.

Инкубационный период при заражении омикрон-штаммом составляет от трех до семи дней. Ученые сделали такой вывод, основываясь на предположении о том, что цель нового штамма — заразить как можно больше людей.

Именно из-за этого распространение болезни происходит гораздо быстрее, поясняют исследователи. При этом, на проявление симптомов также влияют и другие факторы: возраст, наличие хронических заболеваний и прививки.