Врач рассказал о «ночном» симптоме штамма-омикрон

Омикрон-штамм коронавируса провоцирует необычный симптом, проявляющийся только ночью. Об этом сообщает Daily Star.

Врачи из Южной Африки сообщили о жалобах зараженных пациентов на повышенное ночное потоотделение. Сначала к признакам этого вида относили только непрерывный кашель, высокую температуру и потерю обоняния и вкуса, а сейчас добавился насморк, головная боль, усталость, боли в теле, а также ночную потливость.

Терапевт Амир Хан рассказал, что эти симптомы коронавируса следует включить в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), чтобы отслеживать случаи инфицирования омикроном и упростить обнаружение вируса.

По его словам, в «красной зоне» больные жалуются на повышенное потоотделение. Пациентам даже приходится менять одежду.