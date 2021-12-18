Британские ученые назвали необычный признак омикрон-штамма

Специалисты из ZOE COVID Study назвали перечень симптомов, которые свойственны новому штамму коронавируса. Данные были получены на основе данных пользователей своего приложения. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам исследователей, чаще всего заболевшие чувствуют головную боль, сильную усталость, першение в горле. Кроме того, они страдают от насморка и много чихают. Однако есть и специфический признак — резкая потеря аппетита.

Ведущий научный сотрудник ZOE Тим Спектор считает, что к Рождеству новый штамм коронавируса станет основным в стране.

Однако Елена Мескина, инфекционист и профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, в комментарии для РБК опровергла выводы британских специалистов.

«Могу вас заверить, что пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит», — уточнила она.

Это мнение разделила и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович: