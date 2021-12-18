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1 час назад

Британские ученые назвали необычный признак омикрон-штамма

Специалисты из ZOE COVID Study назвали перечень симптомов, которые свойственны новому штамму коронавируса. Данные были получены на основе данных пользователей своего приложения. Об этом сообщает РИА Новости.

Британские ученые назвали необычный признак омикрон-штамма
Фото: PixabayPixabay

По словам исследователей, чаще всего заболевшие чувствуют головную боль, сильную усталость, першение в горле. Кроме того, они страдают от насморка и много чихают. Однако есть и специфический признак — резкая потеря аппетита.

Ведущий научный сотрудник ZOE Тим Спектор считает, что к Рождеству новый штамм коронавируса станет основным в стране.

Однако Елена Мескина, инфекционист и профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, в комментарии для РБК опровергла выводы британских специалистов.

«Могу вас заверить, что пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит», — уточнила она.

Это мнение разделила и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович:

«Вообще COVID-19 вызывает усталость, а, следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита».

Тем временем биолог рассказала, как защититься от «омикрона».

Коронавирус,Тим Спектор,Лариса Попович,ВШЭ,РБК,
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