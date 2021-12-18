Мясников предостерег больных COVID-19 от самолечения

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые нельзя самостоятельно применять при заболевании COVID-19. Он также предостерег россиян от самолечения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доктора, зараженные коронавирусной инфекцией ни в коем случае не должны лечиться самостоятельно, «начитавшись и наслушавшись» непроверенной информации.

«COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», — объяснил Мясников.

Он также заметил, что людям с положительным тестом на COVID-19 не следует пить разжижающие кровь лекарства, если у них нет пневмонии. Бездумное применение таких препаратов без назначения врача может привести к нарушениям мозгового кровообращения и кровоизлияниям в желудочно-кишечный тракт, сказал он.

Мясников добавил, что лучше всего предотвратить заражение вирусом при помощи вакцины, так как она остается наиболее эффективной защитой от инфекции.