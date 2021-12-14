Голикова: 89 млн рублей направят на секвенирование COVID

Вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном совещании под руководством президента РФ Владимира Путина рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. По ее словам, почти 90 миллионов рублей будет выделено на секвенирование коронавируса, в том числе штамма "омикрон". Это делается в целях своевременного выявления мутаций и слежением за ситуацией
Голикова отметила, что данных об эффективности вакцин против омикрон-штамма пока нет.
"Данные по вакцинам, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, будут чуть позже. Наши ученые ведут соответствующие исследования во всех институтах-разработчиках", — сказала Голикова.
При этом она заявила, что клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу начнутся в декабре.
"Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера", — отметила Голикова.
Кроме того, вице-премьер рассказала о заразности штаммов “омикрон” и “дельта”:
"По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом "омикрон" может заразить 3-3,5 человека, в то время, как по варианту "дельта" этот показатель составлял 0,8. Поэтому сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается".
Она отметила, что из-за высокой контагиозности “омикрона”, необходимо сохранять меры профилактики:
"В обсерваторах в Московской области находятся 177 наших граждан. У 16 из них обнаружен новый штамм "омикрон". Почему я привожу эти цифры? Потому что это практически 10% от того количества, которые сегодня находятся на изоляции. Это свидетельствует о высокой контагиозности и как следствие - о необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея ввиду наступающие новогодние праздники".
По ее мнению, ограничения должны быть сохранены.
“Несмотря на те ограничения, которые были по транспортному сообщению, тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки, скоро граждане поедут в отпуска, имея ввиду возможности использования новогодних праздников. Безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", — считает она.
Ранее мы писали о том, кому рекомендуют вакцинироваться досрочно.