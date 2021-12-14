Голикова: 89 млн рублей направят на секвенирование COVID

"В обсерваторах в Московской области находятся 177 наших граждан. У 16 из них обнаружен новый штамм "омикрон". Почему я привожу эти цифры? Потому что это практически 10% от того количества, которые сегодня находятся на изоляции. Это свидетельствует о высокой контагиозности и как следствие - о необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея ввиду наступающие новогодние праздники".