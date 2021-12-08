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1 час назад

Чем омикрон-штамм отличается от предыдущих версий коронавируса

Ученые из лаборатории Алекса Сигала из Африканского института наук о здоровье (Africa Health Research Institute) в ЮАР опубликовали свои лабораторные исследования об омикрон-штамме относительно его способности уходить от антител вакцинированных. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Чем омикрон-штамм отличается от предыдущих версий коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты проверили, способна ли плазма привитых вакциной от Pfizer/BioNTech предотвращать заражение клеток. Ученые взяли образцы плазмы 12 участников исследования, половина из них не болела ни до, ни после прививки, остальные это те, кто перенес ковид.

Africa Health Research Institute

Ученые рассчитали значение FRNT50 — это титр антител, обратно пропорциональный разведению плазмы, которое необходимо для нейтрализации 50% вируса. Согласно эти данным, значение для D614G составило 1321, а для омикрона 32. Получается, нейтрализующая способность антител упала в 41 раз.

D614G – штамм вируса, распространившийся еще до альфы и дельты.

Зеленые линии обозначают вакцинированных и переболевших, для них снижение снижение нейтрализации идет чуть меньшими темпами, но все равно оно остается существенным и намного выше, чем для предыдущих штаммов. Согласно данным ученых, например, для дельты оно составляло 8 раз.

Таким образом исследование подтвердило, что омикрон-штамм сильно отличается от предыдущих вариантов коронавируса, поэтому то, что среди вакцинированных много тех, кто заразился, не должно удивлять.

Бустер вакцины будет снижать риск заражения омикроном, но уже несравнимо с защитой от дельты и других штаммов вируса.

Также ученые отмечают, что из-за индивидуальных особенностей организм отдельно взятых людей неплохо справлялся с защитой от вируса.

Фактически пока нет данных о смертях именно от омикрон-штамма, но это не означает, что вирус менее опасен. Прошло еще слишком мало времени, чтобы судить об этом.

Коронавирус,Алекс Сигал,Pfizer,
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