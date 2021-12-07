Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
2 часа назад

Ученые выявили скорость распространения омикрон-штамма коронавируса

Международная группа ученых построила математическую модель, согласно которой омикрон-штамм COVID-19 распространяется в два раза быстрее штамма "дельта". Об этом сообщает портал News24, ссылаясь на группу ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины при Лондонском университете.

Ученые выявили скорость распространения омикрон-штамма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Результаты исследования подтвердили версию о том, что "омикрон" передается быстрее других штаммов. Но пока непонятно, это происходит из-за повышенной заразности штамма или его способности уклоняться от иммунного ответа.

Ученые призвали использовать эту информацию, чтобы лучше подготовиться к росту числа заражений коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали о главных разносчиках коронавирусной инфекции. Соответствующие данные получила группа ученых из Университета штата Колорадо. Ученые выяснили некоторые закономерности:

"Взрослые, как правило, выделяют больше частиц, чем дети. А причина, по которой мужчины выделяют больше частиц, заключается в том, что у нас большие легкие. Громкость вашего голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат. Эта энергия переводится в большее количество частиц, выходящих из тела. Это частицы, которые несут вирус и заражают других людей", — объясняет профессор кафедры машиностроения Джон Волькенс.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители