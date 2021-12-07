Ученые выявили скорость распространения омикрон-штамма

Международная группа ученых построила математическую модель, согласно которой омикрон-штамм COVID-19 распространяется в два раза быстрее штамма "дельта". Об этом сообщает портал News24, ссылаясь на группу ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины при Лондонском университете.
Результаты исследования подтвердили версию о том, что "омикрон" передается быстрее других штаммов. Но пока непонятно, это происходит из-за повышенной заразности штамма или его способности уклоняться от иммунного ответа.
Ученые призвали использовать эту информацию, чтобы лучше подготовиться к росту числа заражений коронавирусной инфекцией.
Ранее мы писали о главных разносчиках коронавирусной инфекции. Соответствующие данные получила группа ученых из Университета штата Колорадо. Ученые выяснили некоторые закономерности:
"Взрослые, как правило, выделяют больше частиц, чем дети. А причина, по которой мужчины выделяют больше частиц, заключается в том, что у нас большие легкие. Громкость вашего голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат. Эта энергия переводится в большее количество частиц, выходящих из тела. Это частицы, которые несут вирус и заражают других людей", — объясняет профессор кафедры машиностроения Джон Волькенс.