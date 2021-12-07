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1 час назад

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус

Срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили с 72 до 48 часов. Об этом говорится в опубликованном постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата", — говорится в документе.

Глава ведомства объяснила, что такие меры связаны с особенностями омикрон-штамма и его "повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать гораздо более быстрый ответ организма".

Кроме того, документ постановляет, что с 8 декабря прибывающие в РФ из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Королевства Эсватини и Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин и дважды пройти обследование.

Ранее мы писали о том, что еще Попова рассказала о новом штамме.

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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