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1 час назад

Объяснено преимущество «Спутника V» при первой вакцинации

Профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил «Ленте.ру», в чем преимущество вакцины «Спутник V», а также почему при первой вакцинации советуют использовать именно ее, а не «Спутник Лайт».

Объяснено преимущество «Спутника V» при первой вакцинации
Фото: Lenta.ruLenta.ru

После первичного введения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» у человека не будет такого высокого иммунитета, как после введения двухкомпонентного «Спутника V», рассказал профессор.

Компоненты «Спутника V» различаются вирусом носителем, первый сделан на основе аденовируса 26-го типа, а второй – 5-го типа, объяснил он. «Аденовирус 26-го типа используется в качестве транспортного средства, на котором вводят человеку некоторые белки коронавируса, чтобы сделать из них тот портрет, против которого начнет возбуждаться иммунная система, а, чтобы при повторном введении не мешал иммунитет, который образуется против этого самого аденовируса, для повторного введения взят другой аденовирус», — уточнил Чепурнов.

Что же касается вакцины «Спутник Лайта», то этот препарат представляет из себя первый компонент «Спутника V», то есть он сделан только на основе аденовируса 26-го типа. «Это неполноценная вакцинация», — заключил профессор.

Коронавирус,Александр Чепурнов,Lenta.ru,
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