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ВОЗ заявила о высоком риске распространения омикрон-штамма

Мария Каткова
1 час назад

В ВОЗ заявили, что вероятность глобального распространения омикрон-штамма коронавируса очень высока. Об этом сообщает РИА Новости.

ВОЗ заявила о высоком риске распространения омикрон-штамма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Новый штамм появился в ЮАР и Ботсване. Он содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Исследователи уверены, что этот вариант вируса очень устойчив к антителам заболевших и привитых, а также более заразен, чем другие мутации.

ВОЗ также отметила, что переболевшие коронавирусом могут легче заразиться новым штаммом. Об этом она сделала заявление.

«Предварительные данные указывают на вероятность повышенного риска повторного заражения "омикроном"(люди, у которых раньше был коронавирус, могут легче заразиться именно этим штаммом) по сравнению с другими вариантами, вызывающими опасения. Но информация об этом ограничена. Больше подробностей появится в ближайшие дни и недели»

Пока что большей информации о новом штамме нет. Отмечается, что пока данных о том, что омикрон опаснее дельта-штамма, также не поступало.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что известно о новой мутации коронавируса.

Коронавирус,ВОЗ,
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