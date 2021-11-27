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Оценена эффективность вакцин против нового штамма коронавируса

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад

Вакцины от коронавируса, которые сейчас существуют в мире, в такой же мере эффективны против нового штамма, который был выявлен в ЮАР и получил название по греческой букве «омикрон». Использование вакцин оценил член консультационного совета при Минздраве ЮАР профессор Ян Санне, сообщает ТАСС.

Оценена эффективность вакцин против нового штамма коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом. Сейчас среди госпитализированных в ЮАР с омикрон-штаммом коронавируса 75 процентов не имеют прививок от COVID-19», — заявил Санне.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее в ноябре признали угрозой для мира новый штамм COVID-19, выявленный в ЮАР, Гонконге и Ботсване. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант.

Коронавирус,Минздрав РФ,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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