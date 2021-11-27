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Вирусолог рассказал о сроках появления в России нового штамма

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о сроках появления в России нового штамма COVID-19. Об этом сообщает «Секрет».

Вирусолог рассказал о сроках появления в России нового штамма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт допустил, омикрон-штамм коронавируса придет в страну в ближайшие месяцы. При этом он отметил, что новый вариант вируса еще не изучен, так как его открыли только 11 ноября.

«Еще неясно, как антитела, вызываемые современными вакцинами, на него действуют. Будет ли он распространяться — тоже покажет время. Но если он окажется таким же эпидемичным, как дельта-штамм, никакие власти за ним уследить уже не смогут», — считает Альтштейн.

Он пояснил, что омикрон-штамм вызвал опасения из-за большого количества мутаций в гене спайк-белка, однако пока нельзя установить, делает ли это его более заразным. Вирусолог призвал не паниковать раньше времени, но при этом подчеркнул, что России нужно готовиться к появлению этого штамма и создавать основы для новых вариантов вакцин.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,
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