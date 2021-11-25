Биолог объяснила исчезновение коронавируса в Японии

В Японии коронавирус исчез, потому что в стране распространился «испорченный» дельта-штамм. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) Анча Баранова.

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters Androniki Christodoulou / Reuters

Она добавила, что «испорченный» дельта-штамм на территории Японии спровоцировал появление производных с ослабленными функциями по исправлению мутаций.

По словам биолога, в Японии, по сравнению со странами Европы, не было большого разнообразия штаммов — доминировал индийский вариант коронавируса. В добавок к этому, островное государство изолированно в силу естественных причин, а также в нем строго соблюдались антикоронавирусные меры.

Биолог рассказала, что такие события, когда вирус вырождается в результате мутаций, были описаны учеными и раньше. Так могло произойти и в 2003 году во время вспышки SARS — острого респираторного синдрома.

21 ноября в Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса и резком снижении заболеваемости. По словам профессора Национального института генетики Итуро Иноуэ, это произошло из-за постоянных мутаций подвида, которые «сломали» дельта-штамм коронавируса.