Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Биолог объяснила исчезновение коронавируса в Японии

Lenta.ruиещё 10
8 часов назад

В Японии коронавирус исчез, потому что в стране распространился «испорченный» дельта-штамм. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) Анча Баранова.

Биолог объяснила исчезновение коронавируса в Японии
Фото: Androniki Christodoulou / ReutersAndroniki Christodoulou / Reuters

Она добавила, что «испорченный» дельта-штамм на территории Японии спровоцировал появление производных с ослабленными функциями по исправлению мутаций.

По словам биолога, в Японии, по сравнению со странами Европы, не было большого разнообразия штаммов — доминировал индийский вариант коронавируса. В добавок к этому, островное государство изолированно в силу естественных причин, а также в нем строго соблюдались антикоронавирусные меры.

Биолог рассказала, что такие события, когда вирус вырождается в результате мутаций, были описаны учеными и раньше. Так могло произойти и в 2003 году во время вспышки SARS — острого респираторного синдрома.

21 ноября в Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса и резком снижении заболеваемости. По словам профессора Национального института генетики Итуро Иноуэ, это произошло из-за постоянных мутаций подвида, которые «сломали» дельта-штамм коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения усомнились в самоликвидации штамма в стране. Там заявили, что исчезновение такой разновидности вируса маловероятно, поскольку им все еще заражаются люди в других странах.

Коронавирус,Анча Баранова,Джордж Мейсон,ВОЗ,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители