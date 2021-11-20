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Россиянам рассказали о диете перед вакцинацией

Lenta.ru
54 минуты назад

За несколько дней до и в течение 3-5 дней после вакцинации или ревакцинации лучше отказаться от курения и приема алкоголя. Об этом рассказал РБК медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.

Россиянам рассказали о диете перед вакцинацией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он пояснил, что алкоголь оказывает подавляющее действие на иммунитет и может вызвать другие побочные эффекты, обусловленные интоксикацией и аллергическими реакциями. В результате это может привести к ухудшению состояния после прививки и негативно сказаться на формировании иммунного ответа, предупредил эксперт.

Денисов добавил, что перед ревакцинацией следует употреблять белковые продукты, которые необходимы для выработки специфических антител. Помимо этого он обратил внимание, что в рационе должно быть достаточное количество витаминов A, B6, B12, В9, C, D, E, а также минералов, таких как цинк, медь, селен, железо, поскольку они играют ключевую роль в поддержании иммунной системы. Вместе с этим эксперт рекомендовал россиянам, которые входят в группу риска по аллергическим заболеваниям, отказаться на период вакцинации от продуктов, которые потенциально могут вызвать аллергию. К таким продуктам относятся копчености, шоколад, сладости и цитрусовые.

Коронавирус,Дмитрий Денисов,РБК,
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