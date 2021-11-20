Россиянам рассказали о диете перед вакцинацией

За несколько дней до и в течение 3-5 дней после вакцинации или ревакцинации лучше отказаться от курения и приема алкоголя. Об этом рассказал РБК медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.

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Он пояснил, что алкоголь оказывает подавляющее действие на иммунитет и может вызвать другие побочные эффекты, обусловленные интоксикацией и аллергическими реакциями. В результате это может привести к ухудшению состояния после прививки и негативно сказаться на формировании иммунного ответа, предупредил эксперт.