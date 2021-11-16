Врач рассказал, под какие болезни маскируется коронавирус

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус способен «маскироваться». Инфекция вызывает не только симптомы ОРВИ, но и других любых заболеваний, пишет URA.RU.

«Коронавирусная инфекция маскируется под любые заболевания, под любые ОРВИ, поэтому может быть и расстройство стула, и головные боли, и утомляемость, и насморк, и кашель, и боль в горле», — подчеркнул Тимаков.

При любом недомогании врач посоветовал проанализировать, мог ли человек заразиться COVID-19. Любой симптом может стать признаком коронавируса, поэтому нужно оценивать ситуацию по тому, с кем общался пациент и были ли в его окружении переносчики инфекции.

«К сожалению, в период разгара эпидемии никак по-другому», — добавил он.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев подтвердил, что коронавирус проявляется через любые симптомы ОРВИ, которые насчитывают десятками.

«Это такие симптомы, которые могут быть при любом остром респираторном заболевании, а их несколько десятков. Причем не только вирусные этиологии, и бактериальной. Бывают грибковые. Даже при миграции глистов, грубо скажем, тоже могут наблюдаться явления похожие на респираторную инфекцию», — объяснил Малышев.