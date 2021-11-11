Названа приводящая к тяжелому течению COVID ошибка

Усугубить течение коронавирусной инфекции может неверное назначение антибиотиков. О такой ошибке медиков, приводящей к осложнениям при COVID-19, назвала пульмонолог Елена Орлова. Ее цитирует портал NVL.

Медик объяснила, что лишь пяти людям из ста действительно необходимо принимать антибиотики при коронавирусной инфекции. А назначение антибактериальной терапии, по словам медиков, в пять раз увеличивает риск тяжелого развития болезни.

«Антибиотик все так же не лечит вирусную инфекцию. Ковид все так же редко осложняется бактериальной инфекцией без инвазивных процедур в стационаре», — объяснила медикю

Специалист отметила, что поражение легких не связано с бактериями. Все дело в вирусе.

По словам пульмонолога, пункта о назначении антибиотиков всем пациентам нет в международных рекомендациях по лечению COVID-19.