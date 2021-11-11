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Названа приводящая к тяжелому течению COVID ошибка медиков

Диана Товсепова
2 часа назад

Усугубить течение коронавирусной инфекции может неверное назначение антибиотиков. О такой ошибке медиков, приводящей к осложнениям при COVID-19, назвала пульмонолог Елена Орлова. Ее цитирует портал NVL.

Названа приводящая к тяжелому течению COVID ошибка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медик объяснила, что лишь пяти людям из ста действительно необходимо принимать антибиотики при коронавирусной инфекции. А назначение антибактериальной терапии, по словам медиков, в пять раз увеличивает риск тяжелого развития болезни.

«Антибиотик все так же не лечит вирусную инфекцию. Ковид все так же редко осложняется бактериальной инфекцией без инвазивных процедур в стационаре», — объяснила медикю

Специалист отметила, что поражение легких не связано с бактериями. Все дело в вирусе.

По словам пульмонолога, пункта о назначении антибиотиков всем пациентам нет в международных рекомендациях по лечению COVID-19.

Ранее мы писали о том, почему умирают после коронавируса.

Коронавирус,Елена Орлова,
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