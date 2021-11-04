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Названа неожиданная причина тяжелого течения COVID-19

Мария Кимакович
31 минуту назад

Австралийские ученые заявили о взаимосвязи между коронавирусной инфекцией и заболеваниями пищеварительной системы, сообщает Daily Mail. О результатах исследования, проведенного специалистами Научно-исследовательского института Бергховера в штате Квинсленд, сообщается в журнале Human Molecular Genetics.

Названа неожиданная причина тяжелого течения COVID-19
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ученые выявили, что люди, склонные к развитию кислотного рефлюкса (кислотно-желчный заброс в пищевод, приводящий к изжоге) могут быть более склонны к тяжелому течению COVID-19.

Свои выводы ученые сделали, исследовав гены, которые вызывают рефлюксную болезнь. Оказалось, что у заболевания общие с коронавирусом факторы риска: диабет, ожирение, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.

Мы выяснили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19,

— отметил один из исследователей Джу-Шенг Онга.

Специалист заявил, что на основании полученных в ходе исследования результатов есть возможность предполагать, что кислотный рефлюкс может "играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе".

Коронавирус,
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