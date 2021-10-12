В ВОЗ подтвердили высокое качество «Спутника V»

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала «Спутник V» очень хорошей вакциной. По ее словам, ее качество подтверждают данные по эффективности препарата. Слова эксперта приводят РИА Новости.

Специалист уверена, что уже к концу года «Спутник V» будет одобрен ВОЗ. Необходимо лишь подписать необходимые юридические документы. Также организации потребуется провести инспекцию на производстве препарата.