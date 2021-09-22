Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению COVID-19

В Министерстве здравоохранения России обновили список рекомендаций касательно диагностики, профилактики и лечения COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, уже утверждена 12 версия временных методических рекомендаций. Ее подготовили больше ста специалистов из разных областей «с учетом накопленных научных данных».

Прежде всего в ней обновлен такой раздел по коронавирусу, как лабораторная диагностика. В список также включили лучевую диагностику инфекции и главы, касающиеся тактики и методов лечения. В частности, появились рекомендации, как медикам необходимо работать с зараженными беременными.