Предсказаны сроки отмены масочного режима в России

Соблюдение масочного режима в России необходимо даже с учетом значительного числа привитых от коронавируса людей, его не следует отменять ранее Нового года. С таким заявлением в интервью «Радио Sputnik» выступил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

По его словам, хотя прививка и снижает вероятность заболевания COVID-19, часть людей может заразиться, хотя и в более легкой форме. Коллективный иммунитет создаст высокий, но не гарантированный уровень защиты от болезни. «Останется прослойка людей, восприимчивых к вирусу даже после перенесенного заболевания или после прививки. Небольшой уровень циркуляции вируса может сохраниться», — сказал Покровский.

Он также предсказал, что с наступлением осени в стране возрастет риск распространения новых штаммов коронавируса. Ученый посоветовал россиянам не снимать маски в общественных местах, как это стало принято в других странах. «Мы видим опыт Японии, где маски в транспорте и в общественных местах носят чуть ли не постоянно (...). Трудно сказать, войдет ли это в нашу культуру, но пока, повторюсь, маска – наиболее эффективный способ остановить передачу коронавируса», — отметил специалист.