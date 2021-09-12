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Эпидемиолог предсказал сроки отмены масочного режима в России

Lenta.ru
1 час назад

Соблюдение масочного режима в России необходимо даже с учетом значительного числа привитых от коронавируса людей, его не следует отменять ранее Нового года. С таким заявлением в интервью «Радио Sputnik» выступил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Предсказаны сроки отмены масочного режима в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, хотя прививка и снижает вероятность заболевания COVID-19, часть людей может заразиться, хотя и в более легкой форме. Коллективный иммунитет создаст высокий, но не гарантированный уровень защиты от болезни. «Останется прослойка людей, восприимчивых к вирусу даже после перенесенного заболевания или после прививки. Небольшой уровень циркуляции вируса может сохраниться», — сказал Покровский.

Он также предсказал, что с наступлением осени в стране возрастет риск распространения новых штаммов коронавируса. Ученый посоветовал россиянам не снимать маски в общественных местах, как это стало принято в других странах. «Мы видим опыт Японии, где маски в транспорте и в общественных местах носят чуть ли не постоянно (...). Трудно сказать, войдет ли это в нашу культуру, но пока, повторюсь, маска – наиболее эффективный способ остановить передачу коронавируса», — отметил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не планируется отмена масочного режима, несмотря на хорошие темпы вакцинации от COVID-19. Она подчеркнула, что все граждане мечтают вернуться к нормальной жизни, но сделать это получится не ранее, чем в стране прекратится циркуляция болезни. «Вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент [конец пандемии] будет недалеко», — сказала глава ведомства.

Коронавирус,Анна Попова,Вадим Покровский,РАН,Роспотребнадзор,
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