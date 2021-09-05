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Яд бразильской гадюки оказался полезен в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru
3 часа назад

Яд бразильской гадюки оказался эффективен в подавлении коронавируса в организме на 75 процентов, заявили ученые из Университета Сан-Паулу, пишет Reuters.

Яд бразильской гадюки оказался полезен в борьбе с COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперимент провели на обезьяне. Исследователи использовали несколько видов змей и выявили, что яд гадюки больше всего полезен в лечении против SARS-CoV-2. Эксперты связывают этот феномен со способностью одной из составляющих яда блокировать развитие белков, которые необходимы коронавирусу для размножения внутри организма. Молекула, которая «убивает» вирус, представляет собой пептид или цепочку аминокислот, соединяющихся с ферментом коронавируса под названием PLPro, не повреждая другие клетки.

Один из авторов исследования Джузеппе Пуорто (Giuseppe Puorto) призвал людей не охотиться на змей, надеясь, что те избавят их от коронавируса. Известный своими антибактериальными качествами пептид можно синтезировать в лаборатории, что делает ненужным отлов или выращивание змей, добавил он.

Бразильская гадюка — одна крупнейших змей в Бразилии, ее длина достигает двух метров. Этот вид обитает в прибрежных атлантических лесах, а также встречается в Боливии, Парагвае и Аргентине.

Ранее группа экспертов под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина научилась подавлять коронавирус с помощью фермента, входящего в состав змеиного яда. Самым эффективным оказался яд гадюк Никольского.

Коронавирус,Юрий Уткин,РАН,Reuters,
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