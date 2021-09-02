Чем опасен Mu-вариант COVID-19 и надо ли бить тревогу

В среду, 1 сентября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавирусной инфекции — Mu, также известный как B.1.621. Сообщается, что впервые обсуждаемую разновидность обнаружили в январе настоящего года в Колумбии. На данный момент «Mю»-вариант специалисты охарактеризовали как «представляющий интерес» и заявили о необходимости провести дополнительные исследования нового штамма.

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В еженедельном эпидемиологическом отчете специалисты ВОЗ отметили, что главным отличием Mu-штамма считается его умение «уклоняться» от антител. То есть данный тип вируса благодаря своим мутациям способен легче, чем другие варианты коронавируса, преодолеть антитела, выработанные в результате болезни или после вакцинации. Об этом сообщили в издании Оbozrevatel.

После обнаружения штамма в Колумбии он был выявлен и в некоторых странах Южной Америки и Европы. В настоящий момент его распространенность в мире составляет всего 0,1%. Однако в Колумбии этот показатель достигает 38%, а в Эквадоре — 13%, и они увеличиваются.