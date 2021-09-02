Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

В России разработали быстрые тест-системы для обнаружения штаммов COVID-19

Lenta.ru
3 часа назад

В России появились быстрые тест-системы, которые позволяют обнаружить разные штаммы коронавируса. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает ТАСС.

В РФ создали быстрые тест-системы для обнаружения COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, тест-система сможет определить штаммы COVID-19 «йота» и «лямбда». Скворцова отметила, что в России важно создавать другие тесты, которые смогут определить потенциально опасные для России мутации коронавируса.

Как отметила глава ФМБА, в стране также есть тест-системы, которые определяют штаммы коронавируса «дельта» и «дельта плюс».

Систему ФМБА, которая выявляет штаммы коронавируса за два часа, зарегистрировали 22 июля. По словам Скворцовой, специалисты агентства смогли разработать единственный в своем роде набор реагентов, которые могут определить генетические линии COVID-19.

Коронавирус,Вероника Скворцова,Федеральное медико-биологическое агентство,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители