В РФ создали быстрые тест-системы для обнаружения COVID-19

В России появились быстрые тест-системы, которые позволяют обнаружить разные штаммы коронавируса. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает ТАСС.

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По ее словам, тест-система сможет определить штаммы COVID-19 «йота» и «лямбда». Скворцова отметила, что в России важно создавать другие тесты, которые смогут определить потенциально опасные для России мутации коронавируса.

Как отметила глава ФМБА, в стране также есть тест-системы, которые определяют штаммы коронавируса «дельта» и «дельта плюс».