Ученый оценил возможность появления лекарства от COVID-19

Член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии химико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Русинов оценил возможность появления лекарства от коронавируса. Его слова приводит «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению ученого, есть несколько причин, по которым препарат от COVID-19 еще не изобретен. Во-первых, потому что вирус постоянно мутирует: с начала пандемии зафиксировано больше десятка штаммов. Вторая причина — строение вируса. Его цель проникнуть в клетку и использовать ее как инкубатор для собственного размножения, заявил Русинов.

«Сегодня нет препаратов, которые точечно и наповал поражают сами вирусы. Но есть целый ряд лекарств отечественных и зарубежных, которые мешают вирусам жить. Действие у них разное», — пояснил ученый.

Также он добавил, что антибиотики против вирусов бессильны.